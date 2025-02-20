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Kocaeli'de Kaçak Tütün Operasyonu

Kocaeli\'de Kaçak Tütün Operasyonu

Körfez'de 1.8 milyon TL değerinde kaçak tütün ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

20.02.2025 14:11
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde piyasa değeri 1 milyon 800 bin TL olan 630 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçunu işleyen şahıslara yönelik 18 Şubat'ta Körfez ilçesinde 5 ev, iş yeri ve depoya eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 800 bin TL olan 630 kilo kıyılmış kaçak tütün, 362 bin 750 makaron, 202 sahte bandrol, 3 elektrikli sigara sarma makinesi, 2 kompresör, elektrikli tütün kurutma paneli, 25 elektronik sigara, 50 elektronik sigara likiti, 4 bin 250 gram kaçak nargile tütünü, ruhsatsız av tüfeği, 3 av tüfeği şarjörü ve 6 fişek ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. 2'si adli kontrolle olmak üzere şüphelilerin tamamı serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika

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