Kocaeli\'de Kamyon Yangını

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Kocaeli'de da seyir halindeki kumaş yüklü kamyonda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Körfez ilçesi TEM otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gebze'den Bartın'a gitmekte olan Mehmet G. yönetimindeki 34 CLE 272 plakalı kumaş yüklü kamyonda yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, aracı Körfez TEM 76 park alanına çekerek hemen itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen yangını büyümeden söndürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ