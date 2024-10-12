Kocaeli'de Kaybolan Yaşlı Adam Bulundu - Son Dakika
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Kocaeli'de Kaybolan Yaşlı Adam Bulundu

Kocaeli\'de Kaybolan Yaşlı Adam Bulundu

74 yaşındaki emekli öğretmen Neşet Gürsoy, 14 saat süren arama sonrası ormanda halsiz bulundu.

12.10.2024 13:23
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Kocaeli'de armut toplamak için evden çıkan ve kaybolan 74 yaşındaki emekli öğretmen için ekipler seferber oldu. Dün akşam saatlerinde başlayan arama çalışmaları 14 saat sonra sonuç verdi. Yaşlı adam ormanda halsiz vaziyette bulundu.

Edinilen bilgiye göre, dün Gölcük ilçesi Mamuriye köyünde armut toplamak için evinden ayrılan 74 yaşındaki emekli öğretmen Neşet Gürsoy'un uzun süre eve gelmemesi üzerine ailesi endişeye kapıldı. Armut bahçesine giden aile, Gürsoy'u bulamayınca ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri, AFAD, GESOTİM, UMKE, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saat 20.30 itibari ile arama çalışmaları başladı. Orman, kuyu ve kuytu alanda arama çalışmaları sabaha kadar devam etti. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde emekli öğretmen Neşet Gürsoy, bugün saat 10.30'da ormanlık alanda halsiz şekilde bulundu. Ekipler yaşlı adamın bulunmasını siren çalarak ve alkış tutarak kutladı. Gürsoy, bulunan ekiplerce sağlık ekiplerine teslim edilerek kontrolleri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Gürsoy'un gece vakti yolu karıştırdığı ve dikenlik alana düşerek çıkamadığı öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Kaybolan Yaşlı Adam Bulundu - Son Dakika

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