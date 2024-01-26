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Kocaeli'de Kumar Oynatan Kişiye Adli İşlem, 4 Şahsa İdari Para Cezası - Son Dakika
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Kocaeli'de Kumar Oynatan Kişiye Adli İşlem, 4 Şahsa İdari Para Cezası

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, kumar oynattığı tespit edilen bir iş yerine adli işlem yapılırken, kumar oynayan 4 kişiye toplamda 25 bin 700 TL idari para cezası kesildi. Denetimler kapsamında el konulan bin 300 TL ise kumar oynayan kişilere ait olduğu belirtildi.

Kocaeli\'de Kumar Oynatan Kişiye Adli İşlem, 4 Şahsa İdari Para Cezası
26.01.2024 - 00:13,  Güncelleme: 00:14
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Kocaeli'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde iş yerinde kumar oynattığı tespit edilen kişiye adli işlem yapılırken, kumar oynayan 4 şahsa ise 25 bin 700 TL idari para cezası kesildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce "Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesi için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında Kartepe ilçesinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan denetimlerde E.T.'nin iş yerinde kumar oynattığı tespit edildi. E.T.'ye adli işlem yapılırken kumar oynanan bin 300 TL'ye de el konuldu. Ayrıca kumar oynayan 4 şahsa toplamda 25 bin 700 TL idari para cezası uygulandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Kocaeli, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Kumar Oynatan Kişiye Adli İşlem, 4 Şahsa İdari Para Cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de Kumar Oynatan Kişiye Adli İşlem, 4 Şahsa İdari Para Cezası - Son Dakika
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