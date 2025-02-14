Kocaeli\'de Sahte İçki Operasyonu

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Kocaeli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 315 şişe sahte içki ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalımasında İzmit ilçesinde iki araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda 315 şişe sahte içki ele geçirildi.

3 şahıs hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlemler yapıldı. - KOCAELİ