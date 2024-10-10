Kocaeli'de Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

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İşyerinden çıkan şahıslara silahla saldırdılar: 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde işyerinden çıkan iki kişi silahlı saldırıya uğradı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Yenikent mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mesut D. ile Harun Y. işyerinden çıkıp, otomobilin yanına geldikleri sırada silahlı saldırıya uğradı. Çeşitli yerlerinden yaralanan şahıslar için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.