Kocaeli'de uluslararası limanda 3 yükleme vinci devrildi, çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi
KOCAELİ - Kocaeli'de bulunan uluslararası limanda 3 yükleme vinci devrildi, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan uluslararası limanda 3 yükleme vinci devrildi. Olayda yaralının olup olmadığı henüz öğrenilemedi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.
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