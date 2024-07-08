Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kilo Bonzai Ele Geçirildi

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde operasyon neticesinde 4 şüphelinin ikametinde yapılan aramada 2 kilo 533 gram bonzai ile hassas terazi ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde Gebze ilçesinde A.H., C.H., M.Ç. ve N.A. isimli 4 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramada toplam 2 kilo 533 gram bonzai ile hassas terazi ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - KOCAELİ