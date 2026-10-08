Kocaeli Dilovası'nda direğe çıkan genç, MHP İlçe Başkanı'nın iknasıyla indirildi - Son Dakika
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Kocaeli Dilovası'nda direğe çıkan genç, MHP İlçe Başkanı'nın iknasıyla indirildi

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Kocaeli Dilovası\'nda direğe çıkan genç, MHP İlçe Başkanı\'nın iknasıyla indirildi
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sabah saatlerinde KGYS direğine çıkan genç, MHP İlçe Başkanı Yusuf Turhan ve ekiplerin iknasıyla indirildi. İtfaiyenin sepetli aracıyla güvenle indirilen genç, sağlık kontrolü için Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde direğe çıkan genç, MHP İlçe Başkanı ve ekiplerin iknasıyla bulunduğu yerden indirildi.

Olay, sabah saatlerinde Dilovası Kent Meydanı'nda meydana geldi. 20'li yaşlarda olduğu öğrenilen genç, henüz belirlenemeyen nedenle Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğine çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen MHP Dilovası İlçe Başkanı Yusuf Turhan da ekiplerle birlikte sepetli araçla direğe çıktı, gençle görüşerek bulunduğu yerden inmesi için ikna etmeye çalıştı.

Görüşmelerin ardından ikna edilen genç, itfaiye ekiplerinin sepetli araç yardımıyla güvenli şekilde aşağı indirildi. Ardından sağlık kontrolü için Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: İHA
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