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Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan'ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan'ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan'ın 81 yaşındaki annesi Emine Kaplan, yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Cenazesi Çamlıtepe Mahallesi Kemal Sadi Şirin Camii'nde kılınan namazın ardından Körfez Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan\'ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
11.01.2024 - 20:15,  Güncelleme: 20:19
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Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan'ın vefat eden 81 yaşındaki annesi son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, dün annesinin tedavi gördüğü hastaneden gelen vefat haberiyle yıkıldı. 7 gün önce hastaneye kaldırılan 81 yaşındaki Emine Kaplan, yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. 6 çocuk annesi Emine Kaplan'ın cenazesi bugün öğlen namazına müteakip Çamlıtepe Mahallesi Kemal Sadi Şirin Camii'nde kılındı. Cenaze namazına gazeteciler, siyasi parti üyeleri, aileler ve sevenleri katıldı. Emine Kaplan'ın helallik alınması ve kılınan cenaze namazı ardından Körfez Asri Mezarlığı'na defin edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan'ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika


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