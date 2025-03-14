Kocaeli TEM Otoyolu'nda Tır Yangını - Son Dakika
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Kocaeli TEM Otoyolu'nda Tır Yangını

Kocaeli TEM Otoyolu\'nda Tır Yangını

Kocaeli'de lastiği patlayan tırda yangın çıktı, TEM Otoyolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu.

14.03.2025 12:39
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TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde lastiği patlayan kağıt rulo yüklü tırda yangın çıktı. Tır alevlere teslim olurken, TEM'in Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Olay, TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti Yenişehir Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gebze'den yüklediği kağıt ruloları Konya'ya götüren M.Ç. idaresindeki 42 EMC 92 Mercedes marka tırın lastiği patladı. Tırı sağa çeken sürücü, araçtan indiği esnada lastikte yanma meydana geldi. Sürücü yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Yangının dorseye sıçramasıyla sürücü M.Ç., çekiciyi dorseden ayırarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun uğraşları neticesinde yangın söndürülürken, dorse kısmı tamamen yanarak geriye demir yığını kaldı.

Öte yandan, yangın sebebiyle Otoyolun Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ulaşım, yangının söndürülmesinin ardından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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