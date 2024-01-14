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Kocaeli Valiliği, yabancıların eğlenme görüntülerinin şehitlerle ilgisi olmadığını açıkladı - Son Dakika
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Kocaeli Valiliği, yabancıların eğlenme görüntülerinin şehitlerle ilgisi olmadığını açıkladı

Kocaeli Valiliği, sosyal medyada paylaşılan yabancıların eğlenme görüntülerinin şehitlerle ilgisi olmadığını tespit etti. Valilik, doğum günü etkinliği olduğunu belirtti ve yanlış yönlendiren paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.

Kocaeli Valiliği, yabancıların eğlenme görüntülerinin şehitlerle ilgisi olmadığını açıkladı
14.01.2024 - 00:56,
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Kocaeli Valiliği, sosyal medyada yabancıların eğlenme görüntülerinin 25 Aralık 2023 günü düzenledikleri doğum gününe ait olduğunun, paylaşımlarda iddia edildiği gibi şehitlerle ilgisinin olmadığının tespit edildiğini açıkladı.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan yabancıların eğlenme görüntüleri doğrultusunda emniyet birimlerimizce bahse konu videoyu çeken ve 25 Aralık 2023 günü kendi hesabında paylaşan kişiye ulaşmıştır. Alınan bilgiler doğrultusunda söz konusu videoda bulunan yabancı uyruklu kişilerin 25 Aralık 2023 günü akşam saatlerinde düzenledikleri doğum günü etkinliğinde eğlendikleri, paylaşımlarda iddia edildiği gibi Pençe Kilit Harekat Bölgesinde şehit olan Mehmetçiklerimizle bir ilgisinin olmadığı tespit edilmiştir. Halkımızı yanlış yönlendiren ve maksatlı olarak yapılan paylaşımlara itibar edilmemesini istirham ediyoruz" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli Valiliği, yabancıların eğlenme görüntülerinin şehitlerle ilgisi olmadığını açıkladı - Son Dakika


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