Koçarlı Belediye Başkanı Arıcı, Ankara dönüşünde kaza geçirdi, yara almadan kurtuldu

Koçarlı Belediye Başkanı Arıcı, Ankara dönüşünde kaza geçirdi, yara almadan kurtulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Ankara dönüşünde trafik kazası geçirdi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarpan makam otomobilinde büyük çapta maddi hasar oluştu; Arıcı kazayı yara almadan atlattı.
Aydın'ın Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Ankara ziyaretinin ardından dönüş yolunda trafik kazası geçirdi, bariyerlere çarparak duran makam otomobilinde büyük çapta maddi hasar oluşurken Arıcı'nın kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.
Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Ankara'daki temaslarının ardından Aydın'a dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. Kazada Arıcı'nın bulunduğu resmi makam otomobilinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, başkanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre kaza, yağış nedeniyle yolun kayganlaştığı güzergah üzerinde meydana geldi. Ankara'dan Aydın'a dönüş yapan Koçarlı Belediyesi'ne ait resmi makam otomobili, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerlere çarparak duran otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu. Kazayı yara almadan atlattığı belirtilen Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı'nın genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?