Kolonya Deneyi Felakete Dönüştü

3.Sayfa

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde babasıyla kolonya deneyi yapan çocuğun yüzü yandı.

Muratlı ilçesinde 30 Ekim Çarşamba günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda; babası ile birlikte kolonya deneyi yapan 6 yaşındaki Y.A. adlı çocuk, henüz sebebi tam öğrenilemeyen şekilde kolonya şişesinden çıkan alevlerin yüzüne gelmesi sonucu yaralandı.

Yüzünde 2. derecede yanık oluşan talihsiz çocuk, Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan çocuk, 112 acil servis ambulansıyla İstanbul- Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralanan çocuğun tedavisi sürerken, hayati tehlikesinin bulunmadığı, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ