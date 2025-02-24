Kongo'da Çatışmalar 7 Can Aldı

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Judith Suminwa Tuluka, Ocak ayından bu yana ülkede yaşanan çatışmalarda 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Goma kentinde Ruanda destekli M23 isyancı grubu ve ordu arasında şiddetli çatışmalar yaşanmış ve isyancı gruplar Kuzey Kivu Bölgesi'nin başkenti Goma'yı ele geçirmişti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Judith Suminwa Tuluka, Cenevre'de katıldığı İnsan Hakları Konseyi'nin yüksek düzeyli toplantısında ülkede yaşanan çatışmaya ilişkin son verileri paylaştı. Tuluka, Ocak ayından bu yana ülkede yaşanan çatışmalarda 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Evlerinden edilenlerin kaldığı kampların yüzde 90'ının yok edilmesinin ardından yaklaşık 450 bin kişinin barınaklarının olmadığını kaydeden Başbakan Tuluka, kitlesel yerinden edilmeler ve yargısız infazlar karşısında uluslararası toplumu harekete geçmeye ve "caydırıcı yaptırımlar" uygulamaya çağırdı. Başbakan Tuluka, "Bu çatışmanın milyonlarca kurbanının çığlıklarını ve feryatlarını tarif etmek mümkün değil" dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre'de düzenlenen 58. BM İnsan Hakları Konseyi'nin açılış konuşmasında, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki korkunç insan hakları ihlallerine atıfta bulunduğunu kaydederek, dünya genelinde insan haklarının "nefes alamadığını" söyledi.

M23 isyancı grubu, yaşanan şiddetli çatışmalar sonrası insani nedenlerle ateşkes ilan etmiş, güvenlik ve insani kaynaklar ise, isyancı grubun ateşkes ilanından bir gün sonra şafak vakti saldırı gerçekleştirdiğini iddia etmişti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti hükümeti tarafından yapılan açıklamada da, M23'ün ülkenin doğusunda gerçekleştirdiği saldırısının tek taraflı olarak ilan edilen ateşkesin bir "taktik" olduğunu gösterdiği kaydedilmişti.

Ruanda ise, M23 isyancı grubuna silah ve askeri destek verdiklerine ilişkin iddiaları reddediyor. - KİNŞASA