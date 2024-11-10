İşçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu
HATAY - Hatay'da şantiye alanında işçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
Yangın, Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde bulunan şantiye alanında yaşandı. Şantiyede çalışan işçilerin kaldığı yatakhane alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk ekdildi. Ekiplerin alevlere müdahalesisürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Konteyner Yatakhane Yangında Küllerle Kaplandı - Son Dakika
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