Konteyner Yatakhanede Yangın Faciası

3.Sayfa

İşçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu

HATAY - Hatay'da şantiye alanında bulunan konteyner işçi yatakhanesi alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde bulunan şantiye alanında yaşandı. Şantiye alanında işçilerin konakladığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu. Kısa sürede bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri çevreye sıçramadan kontrol alına aldı. Yangında yaralanma yaşanmazken alevlere teslim olan konteyner yatakhane kullanılmaz hale geldi.