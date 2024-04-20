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Konteynerde yaşayan bekçi pompalı tüfekle öldürüldü

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Durasıllı Mahallesi yakınlarında bulunan benzin istasyonuna ait şantiyede bekçilik yaptığı öğrenilen kişi pompalı tüfekle öldürüldü.

Alınan bilgiye göre İzmir- Ankara Karayolu Durasıllı Mahallesi yakınlarında bulunan ve benzinlik yapılacağı öğrenilen arsadaki konteynerde yaşayan Sezer Akbulut'tanhaber alamayan arkadaşları, olay yerine gitti. Konteynere giren arkadaşları, Akbulut'u kanlar içinde görünce durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akbulut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Pompalı tüfekle öldürüldüğü öğrenilen Akbulut'un ölümüyle ilgili olarak çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Polis, soruşturma kapsamında bölgede geniş çaplı incelemesini sürdürürken, Akbulut'un İzmir'de yaşadığı ve bekar olduğu öğrenildi.