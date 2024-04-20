Konteynerde yaşayan bekçi pompalı tüfekle öldürüldü
MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Durasıllı Mahallesi yakınlarında bulunan benzin istasyonuna ait şantiyede bekçilik yaptığı öğrenilen kişi pompalı tüfekle öldürüldü.
Alınan bilgiye göre İzmir- Ankara Karayolu Durasıllı Mahallesi yakınlarında bulunan ve benzinlik yapılacağı öğrenilen arsadaki konteynerde yaşayan Sezer Akbulut'tanhaber alamayan arkadaşları, olay yerine gitti. Konteynere giren arkadaşları, Akbulut'u kanlar içinde görünce durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akbulut'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Pompalı tüfekle öldürüldüğü öğrenilen Akbulut'un ölümüyle ilgili olarak çok yönlü soruşturma başlatıldı.
Polis, soruşturma kapsamında bölgede geniş çaplı incelemesini sürdürürken, Akbulut'un İzmir'de yaşadığı ve bekar olduğu öğrenildi.
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Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonu inşaatında şantiye bekçisi olan Sezer Akbulut, pompalı tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, cinayet şüphesiyle ilgili çalışma başlattı.
ABD'nin Washington eyaletinde, biri 7, diğeri 11 yaşında 2 kız çocuğuyla otelde buluşma planı yaptığı belirtilen 67 yaşındaki kişiye polis baskın düzenledi. Odanın önünde yaşanan çatışmada şahıs vurularak öldürülürken, o anlar polisin vücut kamerasına yansıdı.
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