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Kontrolden çıkan tır devrildi, sürücüsü yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan tır devrildi, sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu Mezit boğazında meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halinde olan Hasan D. idaresindeki 38 AHB 002 plakalı tır, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı sürücü kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.