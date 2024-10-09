Konut Satışı Kavgasında Cinayet

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"Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın"

Cinayetle sonuçlanan konut satışı kavgasında 3 kişi adliyeye sevk edildi

TOKAT - Tokat'ta konut satışı meselesi yüzünden çıkan kavgada, 50 yaşındaki Birol Gülbüz, yeğeni tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan üç kişi adliyeye sevk edildi.

Tokat'ta konut satışı meselesi yüzünden çıkan kavgada, 50 yaşındaki Birol Gülbüz, yeğeni Muhammet Ali Y. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, Topçam Mahallesi'nde bir market önünde meydana geldi. İddiaya göre, Birol Gülbüz ile eniştesi Ömer Y. arasında aynı apartman dairesinin satışıyla ilgili tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada dayısının babasına saldırıldığını gören Muhammet Ali Y., bıçakla dayısını ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Birol Gülbüz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası Muhammet Ali Y., babası Ömer Y. ve anne Gülay Y. gözaltına alındı. Üç şüpheli emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.