Konya'da 4 Araç Kundaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Konya'da 4 Araç Kundaklandı

Geniş Video İzle

Konya Ereğli'de park halindeki 4 araç kundaklandı, şüpheli yakalandı.

03.05.2025 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da 4 araç kundaklandı

Şüphelinin aracın yanına gelmesi ve yükselen alevler güvenlik kamerasına yansıdı

KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde bir gecede farklı adreslerde park halinde bulunan 4 araç kundaklandı. Yanan araçlardan sıçrayan alevler, başka araca da sirayet ederek zarar oluştururken, şüpheli ve bir otomobilden yükselen alevler güvenlik kamerasına yansıdı.

Kundaklama olayları, gece farklı saatlerde Ereğli ilçe merkezinde 4 ayrı adreste meydana geldi. Araç yangını ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, ekipler başka yangın ihbarları üzerine ayrı adreslerde araçlarda çıkan yangınları söndürdü. Yangınlarda kundaklanan 4 araç yanarken, araçların yanında park halinde bulunan 2 araç kısmen zarar gördü. Polis ekiplerinin yangınların ardından yaptığı olay yeri ve güvenlik kamerası incelemelerinde şüphelinin kimliği belirlendi. Kundaklama şüphelisi Y.A.T. polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Güvenlik kamerası görüntüsünde şüphelinin bir aracın yanına geldiği kısa süre sonra ayrıldığı ve araçtan alevlerin yükseldiği görülüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Ereğli, Güncel, Polis, Konya, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da 4 Araç Kundaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Aziz Yıldırım’dan hakkındaki iddialara jet yalanlama Aziz Yıldırım'dan hakkındaki iddialara jet yalanlama
7.4’lik depremin ardından Şili’de 2 bin kişi tahliye edildi 7.4'lik depremin ardından Şili'de 2 bin kişi tahliye edildi
Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu
Milyarder Jeff Bezos’dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet... Milyarder Jeff Bezos'dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet...
Küçükçekmece’de doğal gaz borusu kırıldı Büyük panik Küçükçekmece'de doğal gaz borusu kırıldı! Büyük panik
İran, ABD’nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi İran, ABD'nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Mahkemede kaybeden Prens Harry’den geri vites Mahkemede kaybeden Prens Harry'den geri vites
İsrail, Suriye’nin 5 kentini vurdu İsrail, Suriye'nin 5 kentini vurdu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 03:21:27. #7.13#
SON DAKİKA: Konya'da 4 Araç Kundaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.