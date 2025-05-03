Konya'da 4 araç kundaklandı

Şüphelinin aracın yanına gelmesi ve yükselen alevler güvenlik kamerasına yansıdı

KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde bir gecede farklı adreslerde park halinde bulunan 4 araç kundaklandı. Yanan araçlardan sıçrayan alevler, başka araca da sirayet ederek zarar oluştururken, şüpheli ve bir otomobilden yükselen alevler güvenlik kamerasına yansıdı.

Kundaklama olayları, gece farklı saatlerde Ereğli ilçe merkezinde 4 ayrı adreste meydana geldi. Araç yangını ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, ekipler başka yangın ihbarları üzerine ayrı adreslerde araçlarda çıkan yangınları söndürdü. Yangınlarda kundaklanan 4 araç yanarken, araçların yanında park halinde bulunan 2 araç kısmen zarar gördü. Polis ekiplerinin yangınların ardından yaptığı olay yeri ve güvenlik kamerası incelemelerinde şüphelinin kimliği belirlendi. Kundaklama şüphelisi Y.A.T. polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Güvenlik kamerası görüntüsünde şüphelinin bir aracın yanına geldiği kısa süre sonra ayrıldığı ve araçtan alevlerin yükseldiği görülüyor.