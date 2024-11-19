Konya\'da Apartman Bodrumunda Yangın

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Konya'da apartmanın bodrumunda çıkan yangın paniğe neden oldu

KONYA - Konya'da apartmanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Hacıkaymak Mahallesi İbrahim Müteferrika Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın bodrum katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın odun, kömür ve malzemeler bulunan bodrum katından dumanlar yükseldi. Apartmanda kalan vatandaşların dumanları fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.