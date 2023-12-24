 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Konya'da aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da aranan şahıs yakalandı

Konya'nın Kulu ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, jandarma tarafından yakalandı. Kozanlı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, aranan şahsı Kozanlı Mahallesinde saklandığı evde buldu ve Konya Cezaevine teslim etti.

Konya\'da aranan şahıs yakalandı
24.12.2023 - 14:19,
Abone Ol

Konya'nın Kulu ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kozanlı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Konya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından aranan ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 61 yaşındaki H.Z. isimli şahsı yakalamak için harekete geçti. Yapılan araştırmalar neticesinde şahsın ilçeye bağlı Kozanlı Mahallesinde olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, düzenledikleri baskında H.Z. isimli şahsı saklandığı evde evde yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından H.Z. Konya Cezaevine teslim edildi. - KONYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Jandarma, Kozanlı, Konya, Yakalama, Ceza, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


13:53
Eylül Öztürk, Veli Ağbaba'nın Meclis kürsüsündeki sözlerine veryansın etti: Araştırma yapmaktan acizsiniz Eylül Öztürk, Veli Ağbaba'nın Meclis kürsüsündeki sözlerine veryansın etti: Araştırma yapmaktan acizsiniz
13:47
MİT'ten nokta atış! PKK'nın sözde Aynularab sorumlusu 'Bahoz Afrin' etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta atış! PKK'nın sözde Aynularab sorumlusu "Bahoz Afrin" etkisiz hale getirildi
13:30
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten terörü lanetleyen bildiriye imza atmayan CHP'ye sert tepki: Utanç verici AK Parti Sözcüsü Çelik'ten terörü lanetleyen bildiriye imza atmayan CHP'ye sert tepki: Utanç verici
12:05
TAG sürücüsüne 'Seni bu arabaya gömeriz' tehdidi savurmuşlardı! Korsan taksici ve 2 arkadaşı gözaltına alındı TAG sürücüsüne "Seni bu arabaya gömeriz" tehdidi savurmuşlardı! Korsan taksici ve 2 arkadaşı gözaltına alındı
11:52
Ekşi Sözlük'te şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı Ekşi Sözlük'te şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
11:43
Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti
11:36
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerimiz için Şırnak'ta tören yapıldı Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerimiz için Şırnak'ta tören yapıldı
11:10
Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi

Son Dakika
13:53 Eylül Öztürk, Veli Ağbaba'nın Meclis kürsüsündeki sözlerine veryansın etti: Araştırma yapmaktan acizsiniz
13:47 MİT'ten nokta atış! PKK'nın sözde Aynularab sorumlusu "Bahoz Afrin" etkisiz hale getirildi
13:30 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten terörü lanetleyen bildiriye imza atmayan CHP'ye sert tepki: Utanç verici
12:05 TAG sürücüsüne "Seni bu arabaya gömeriz" tehdidi savurmuşlardı! Korsan taksici ve 2 arkadaşı gözaltına alındı
11:52 Ekşi Sözlük'te şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
11:43 Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti
11:36 Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerimiz için Şırnak'ta tören yapıldı
11:10 Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi
10:57 Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın
10:55 12 şehidimizin acı haberini sahnede alan Ajda Pekkan konserinde duygusal anlar yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 14:36:51. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement