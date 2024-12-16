3.Sayfa

Erdoğan\'a teşekkür etmesinden rahatsız olan CHP\'li vekillere verdiği yanıt olay oldu

"Esad\'ın devrilmesinde Türkiye\'nin rolü var mı?" sorusuna net yanıt

Genç adamın kahreden sonu! Her şeyi planlamış

Konya'da asit tankeri devrildi: 1 ölü

KONYA - Konya'nın Karapınar ilçesinde asit dolu tankerin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Ereğli-Karapınar kara yolu İpekçi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oktay Demir idaresindeki 27 HB 048 plakalı asit dolu tanker, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, boşalan asit ve yükselen duman nedeniyle tankere bir süre müdahalede bulunamadı. AFAD ekiplerinin de sevk edildiği kazada yapılan incelemede sürücü Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

AFAD ekipleri inceleme yaptı

Tankerde dolu asidin yola akması nedeniyle kaza yerine AFAD ekipleri de sevk edildi. AFAD KBRN Ekibi kaza yerinde gerekli ölçümleri yaparken, yol kenarına dökülen kimyasal maddenin hidroklorik asit (Tuz Ruhu) olduğu tespit edildi. Kaza yerine dökülen maddenin temizlenmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerine bilgi verildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.