 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Konya'da çatışma: 11 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da çatışma: 11 gözaltı

Konya'da iş yeri kurşunlaması nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 grup, tüfek ve tabancalarla sokak ortasında çatıştı. Çatışma anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansırken, yaralananın olmadığı olay sonrası çalışma yapan polis, 11 kişiyi gözaltına aldı.

21.12.2023 - 06:36,
Abone Ol

Sokak ortasında çatışma kamerada

Konya'da sokak ortasında silahlarla birbirlerine ateş eden 11 kişi yakalandı

KONYA - Konya'da iş yeri kurşunlaması nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 grup, tüfek ve tabancalarla sokak ortasında çatıştı. Çatışma anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansırken, yaralananın olmadığı olay sonrası çalışma yapan polis, 11 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir grubun aralarında iş yeri kurşunlanması nedeniyle husumet bulunan şahıslarla karşılaşması üzerine tüfeklerle ateş açıldı. Karşı tarafın yanlarında bulunan tabancalarla karşılık vermesi üzerine sokak üzerinde çatışma çıktı. Bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 grubun karşılaşması üzerine silahların ateşlendiği, gruptan bir tarafın araca binerek kaçtığı, diğer tarafın ise aracın arkasından ateş açtıkları, mermisi biten şahsın yakınlarından mermi istemesi görülüyor.

Yaralananın olmadığı olay sonrası çatışmaya karışanları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri 11 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan Volkan D. ile Mehmet T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya\'da çatışma: 11 gözaltı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Konya, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da çatışma: 11 gözaltı - Son Dakika


00:04
Maç sonuna damga vurdu! Derbide cezalı duruma düşen Fred'den olay gönderme Maç sonuna damga vurdu! Derbide cezalı duruma düşen Fred'den olay gönderme
23:33
İYİ Parti'den siyasi operasyon açıklaması: Belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılıp rozet takıyorlar İYİ Parti'den siyasi operasyon açıklaması: Belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılıp rozet takıyorlar
23:31
Annesine ait araçla gittiği dağlık alanda kendini astı Annesine ait araçla gittiği dağlık alanda kendini astı
23:10
Çankırı'da bir şahıs, babasını öldürüp cesedini sobada yaktı Çankırı'da bir şahıs, babasını öldürüp cesedini sobada yaktı
22:42
Meteoroloji'den 7 şehre turuncu ve sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den 7 şehre turuncu ve sarı kodlu uyarı
22:38
Serdar Dursun'un Galatasaray maçında yaptığını görenler gözlerine inanamıyor Serdar Dursun'un Galatasaray maçında yaptığını görenler gözlerine inanamıyor
21:47
BMGK'da Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi BMGK'da Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi
21:38
Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi

Son Dakika
00:04 Maç sonuna damga vurdu! Derbide cezalı duruma düşen Fred'den olay gönderme
23:33 İYİ Parti'den siyasi operasyon açıklaması: Belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılıp rozet takıyorlar
23:31 Annesine ait araçla gittiği dağlık alanda kendini astı
23:10 Çankırı'da bir şahıs, babasını öldürüp cesedini sobada yaktı
22:42 Meteoroloji'den 7 şehre turuncu ve sarı kodlu uyarı
22:38 Serdar Dursun'un Galatasaray maçında yaptığını görenler gözlerine inanamıyor
21:47 BMGK'da Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi
21:38 Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi
21:32 Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026 yılında tek haneye düşüreceğiz
21:18 Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı! 14 hedef imha edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 07:18:18. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da çatışma: 11 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement