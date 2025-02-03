Konya'da Cep Telefonu Kapkaç - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Konya'da Cep Telefonu Kapkaç

Konya\'da Cep Telefonu Kapkaç

Bisikletli şahıs, kadının telefonunu çaldı, polis 150 saatlik kamera ile yakaladı. Şüpheli pes etti.

03.02.2025 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da bisikletli bir kişi yol kenarında bekleyen kadının cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olay anını izleyen polis ekipleri, şüpheliyi 150 saatlik kamera görüntülerinden adım adım takip ederek saklandığı adreste yakaladı. Şüphelinin ilk ifadesinde, "İzlediğim filmden etkilendim, bu kadar kısa sürede yakalanacağımı tahmin etmedim" demesi ise pes dedirtti.

Olay, 23 Ocak Perşembe günü merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bekleyen ve o sırada telefonuna bakan E.C. isimli kadının yanına yaklaşan bisikletli bir kişi, kadının cep telefonunu alarak hızla bisiklet ile uzaklaştı.

Olay anı saniye saniye kamerada

İhbar üzerine olay yerine Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Çevrede çalışma yapan ekipler güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, E.C.'nin cadde üzerinde beklediği, yolun karşısına, ardından tekrar olduğu yöne geçtikten sonra bisikletli bir şahsın yanına yaklaşarak elinde baktığı telefonu alıp kaçtığı, E.C.'nin şüphelinin peşinden koşması ve bisikletli kişinin olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

Yakalanan şüphelinin ifadesi pes dedirtti

Yaklaşık 150 saatlik güvenlik kamerası izleyen ekipler, şüpheliyi adım adım takip ederek saklandığı adresi belirledi. Şahsın saklandığı eve dün akşam saatlerinde baskın yapan ekipler, şüpheli M.H.'yi (18) yakalayarak gözaltına aldı. Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen kapkaç şüphelisi M.H. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. M.H. buradaki ilk ifadesinde, "Bisiklet ile gezerken izlediğim filmden etkilendim, ben de denemek istedim ama polise yakalandım, böyle hesap etmemiştim" dediği öğrenildi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - KONYA

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Polis, konya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Cep Telefonu Kapkaç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
12:20 Suriye lideri Ahmed Şara yarın Türkiye’ye geliyor Suriye lideri Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
12:15 Mansur Yavaş’tan CHP lideri Özel’i zora sokacak ’’Ön seçim’’ çıkışı Mansur Yavaş'tan CHP lideri Özel'i zora sokacak ''Ön seçim'' çıkışı
12:08 Ege Denizi’nde art arda depremler Bölge 5.1 ile sallandı Ege Denizi'nde art arda depremler! Bölge 5.1 ile sallandı
10:00 Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu
18:52 Jose Mourinho’dan yeni transferler için dikkat çeken ilk yorum Jose Mourinho'dan yeni transferler için dikkat çeken ilk yorum
18:34 VAR kararları maçın önüne geçti: Göztepe, 456 gün sonra bir ilki yaşadı VAR kararları maçın önüne geçti: Göztepe, 456 gün sonra bir ilki yaşadı
18:21 9 anketin ortalaması yayımlandı Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı 9 anketin ortalaması yayımlandı! Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı
17:50 Kendi isteğiyle kadroda yok: Yıldız futbolcunun Galatasaray’dan ayrılması an meselesi Kendi isteğiyle kadroda yok: Yıldız futbolcunun Galatasaray'dan ayrılması an meselesi
17:38 Hamle Elon Musk’tan geldi Suriye’nin yeni yönetimine sansür Hamle Elon Musk'tan geldi! Suriye'nin yeni yönetimine sansür
17:27 Jeofizik mühendisinden korkutan uyarı: İzmir’in deprem riski İstanbul’dan daha yüksek Jeofizik mühendisinden korkutan uyarı: İzmir'in deprem riski İstanbul'dan daha yüksek
17:23 Alvaro Morata, Türkiye’ye ayak basar basmaz rekor kırdı Alvaro Morata, Türkiye'ye ayak basar basmaz rekor kırdı
17:19 Malatya’da kuaförler pazar günü de çalışabilecek Malatya'da kuaförler pazar günü de çalışabilecek
16:57 Naci Görür’den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı Naci Görür'den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı
16:47 Gençlerin ’’kız meselesi’’ tartışmasında kan aktı Gençlerin ''kız meselesi'' tartışmasında kan aktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 13:08:17. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da Cep Telefonu Kapkaç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.