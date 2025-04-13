Konya'da Doktorlar Kadın Hastalar Üzerinden Yorum Yaptı - Son Dakika
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Konya'da Doktorlar Kadın Hastalar Üzerinden Yorum Yaptı

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Konya'da iki doktor, kadın hastalarla ilgili özel yazışmalar nedeniyle adliyeye sevk edildi.

13.04.2025 15:44
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Konya'da kadın hastalarla ilgili yorumlar yapan doktorlar adliyeye sevk edildi

KONYA - Konya'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışan ve ifşa olan WhatsApp yazışmalarında kadın hastalarla ilgili mahremiyeti sarsan yorumlar içeren yazışmalar yapan doktorlar adliyeye sevk edildi.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışan ve kadın hastaların fiziksel özellikleri ile ilgili yorumlar içeren mesajlar atan doktorların WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Atılan mesajların sosyal medyada paylaşılması üzerine Sağlık Bakanlığı ve üniversite tarafından soruşturma başlatılarak iki doktor görevden uzaklaştırıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca da iki doktor hakkında, "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak" suçlarından soruşturma başlatılarak, doktorların gözaltına alınması talimatı verildi. Tahkikat çerçevesinde 2 doktor polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Doktorlar, emniyetteki işlemlerinin ardından Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: İHA

Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı, Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Konya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Doktorlar Kadın Hastalar Üzerinden Yorum Yaptı - Son Dakika

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