Konya'da Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Konya'da Güvenlik Toplantısı

Konya\'da Güvenlik Toplantısı

Vali Akın, güvenlik toplantısında asayişe yönelik mücadele ve suç oranlarının azalmasını açıkladı.

05.11.2024 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da huzurun ve düzenin muhafazasına yönelik çalışmaların değerlendirildiği güvenlik toplantısında Konya Valisi İbrahim Akın, amaçlarının asayişten terörle mücadeleye, toplumsal olaylardan güvenlik tedbirlerine kadar geniş bir perspektifte yapılacak çalışmaları gözden geçirmek olduğunu söyledi.

Konya Valisi İbrahim Akın başkanlığında Konya'da güvenlik toplantısı yapıldı. Konya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali İbrahim Akın, kasten adam öldürme, uyuşturucu ile mücadele, organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar ve terör örgütlerine yönelik mücadele başlıklarında değerlendirmelerde bulundu.

"Yapılan asayiş çalışmalarıyla suç oranlarında gözle görülür bir azalma sağlanmıştır"

Konya'nın toplumsal ve kültürel dokusuyla, huzurun ve asayişin simgesi bir şehir olduğuna vurgu yapan Vali Akın, "Bu huzur iklimini korumak ve daha da güçlendirmek bizim temel sorumluluğumuzdur. Amacımız, asayişten terörle mücadeleye, toplumsal olaylardan güvenlik tedbirlerine kadar geniş bir perspektifte yapılacak çalışmaları gözden geçirmektir. Asayiş ve güvenlik çalışmalarına baktığımızda il genelinde yapılan asayiş çalışmalarıyla suç oranlarında gözle görülür bir azalma sağlanmıştır. Emniyet ve jandarma teşkilatlarımız tarafından yürütülen özellikli faaliyetlerde, cinayet 7 kasten öldürme olayına karışan 24 şüpheli yakalanmış, 17 şüpheli tutuklanmıştır. 5 adet kasten öldürmeye teşebbüs olayına karışan 7 şüpheli yakalanmış, 5 şüpheli tutuklanmıştır. Gasp 22 gasp (yağma) ve diğer ilgili suçlardan, 46 şüpheli şahıs yakalanmış, 22 şüpheli şahıs tutuklanmıştır. Oto hırsızlığı 13 motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili olarak 15 şüpheliye işlem yapılmış, 2 şüpheli tutuklanmıştır. 2 otodan hırsızlık suçu olayında ise yakalanan 3 şüpheli şahsın 2'si tutuklanmıştır. Hırsızlık 16 hırsızlık olayında 23 şahıs yakalanmış, 4 şahıs tutuklanmıştır. Dolandırıcılık 4 nitelikli dolandırıcılık ve 6 dolandırıcılık olayında 5 şüpheli tutuklanmıştır. FETÖ silahlı terör örgütüne yapılan planlı operasyon sonucu 17 şahıs hakkında adli işlem yapılmış, 5 şüpheli tutuklanmıştır. DEAŞ silahlı terör örgütüne yapılan planlı operasyon sonucu 6 şahıs hakkında adli işlem yapılmış, adliyeye sevk edilen 6 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Toplam 1613 olay neticesinde 1817 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 204 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderilmiştir" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

İbrahim Akın, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Asayiş, Terör, konya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Güvenlik Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:11 Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti Hastanenin ismi açılışa damga vurdu Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu
13:58 Ayyüce Türkeş’ten Bahçeli’nin Öcalan çağrısını yinelemesine zehir zemberek tepki Ayyüce Türkeş'ten Bahçeli'nin Öcalan çağrısını yinelemesine zehir zemberek tepki
13:35 İzmit’te Tüpraş Rafinerisi’nde patlama İzmit'te Tüpraş Rafinerisi'nde patlama
12:56 MasterChef’te yüzü yanan Beyza’dan haber var MasterChef'te yüzü yanan Beyza'dan haber var
11:19 Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor
20:53 Galatasaraylı yönetici trafik kazası geçirdi Galatasaraylı yönetici trafik kazası geçirdi
20:34 Kayyum kararları Esenyurt’u karıştırdı Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale Kayyum kararları Esenyurt'u karıştırdı! Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale
20:14 Petrol Ofisi ile anlaşma yapan BP, Türkiye’den tamamen çekildi Petrol Ofisi ile anlaşma yapan BP, Türkiye'den tamamen çekildi
20:06 Büyükşehir Ebru Gündeş’e ne kadar ödedi ABB, Mansur Yavaş’ın son talimatını açıkladı Büyükşehir Ebru Gündeş'e ne kadar ödedi? ABB, Mansur Yavaş'ın son talimatını açıkladı
19:25 CHP lideri Özel işi gücü bırakıp Mardin’e gitti Kürsüden iktidara çağrısı var CHP lideri Özel işi gücü bırakıp Mardin'e gitti! Kürsüden iktidara çağrısı var
19:23 Amedspor’un yeni teknik direktörü Servet Çetin oldu Amedspor'un yeni teknik direktörü Servet Çetin oldu
19:06 Belediye binasında gergin anlar CHP’li vekil ’Beni nasıl içeri almazsınız’ diyerek polisle tartıştı Belediye binasında gergin anlar! CHP'li vekil 'Beni nasıl içeri almazsınız?' diyerek polisle tartıştı
18:06 Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş
18:04 İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen’in son röportajı İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen'in son röportajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 14:41:11. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.