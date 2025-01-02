Konya'da Hafif Ticari Araç Çarpıştı

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Hafif ticari araçlar böyle çarpıştı

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde iki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ç. yönetimindeki plakası alınamayan hafif ticari araç ile aynı istikamette seyir halinde olan V.D. idaresindeki 06 SJ 803 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise yol kenarındaki bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, plakası alınamayan hafif ticari aracın yoldan gelirken yavaşlaması, sonra tekrar hareket etmesi ve aynı istikametten gelen hafif ticari araçla çarpışmaları yer alıyor.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.