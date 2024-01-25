Konya\'da Hafif Ticari Araçla Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari araçla elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.15 sıralarında Kulu ilçesi Yeni Mahalle Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. idaresindeki 06 HC 0529 plakalı hafif ticari araç ile H.R.'nin kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle elektrik bisiklet devrilirken sürücüsü yola savruldu. Yaralanan bisiklet sürücüsü H.R., olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. - KONYA