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Konya'da Hafif Ticari Araçla Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Konya'da Hafif Ticari Araçla Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Konya\'da Hafif Ticari Araçla Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
25.01.2024 - 11:04,  Güncelleme: 11:05
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Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari araçla elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.15 sıralarında Kulu ilçesi Yeni Mahalle Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. idaresindeki 06 HC 0529 plakalı hafif ticari araç ile H.R.'nin kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle elektrik bisiklet devrilirken sürücüsü yola savruldu. Yaralanan bisiklet sürücüsü H.R., olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. - KONYA

Kaynak: İHA
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Kıbrıs, Konya, Yaralanma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da Hafif Ticari Araçla Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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