Konya\'da iş yerinde kumar oynayan 22 kişiye 255 bin 288 TL para cezası kesildi

Konya'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 22 şahsa 255 bin 288 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince kumar oynanmasının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, bir iş yerinde 22 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. Yapılan işlemler kapsamında; kumar oyununda kullanıldığı değerlendirilen paraya el konulurken, kumar oynadığı tespit edilen 22 şahsa toplam 255 bin 288 TL idari para cezası uygulandı. 1 şüpheli şahıs hakkında ise "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.