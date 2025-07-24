Konya\'da İş Yerinde Yangın

Konya'da bir iş yerinde çıkan yangın bahçede bulunan tahta paletlere sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Namık Ayas Sokak üzerinde bir iş yerinde başladı. Alevler iş yerinin bahçesindeki tahta paletlere sıçrarken, ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bahçeed bulunan bir kulübe ve tahta paletler zarar gördü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA