Konya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Konya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 2 Gözaltı

Konya\'da Kaçak Tütün Operasyonu: 2 Gözaltı
17.02.2026 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da düzenlenen operasyonlarda çok miktarda kaçak tütün ve sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Konya'da jandarma ekiplerince sigara ve tütün kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 2 kişi gözaltına alınırken, çok miktarda kaçak tütün mamülü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 1-15 Şubat tarihleri arasında suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Düzenlenen operasyonlarda bin 850 paket gümrük kaçağı sigara, 3 bin 600 adet boş makaron, 14 bin 680 adet içi doldurulmuş makaron, 30 kilogram nargile tütünü, 150 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 2 şahıstan 1'i ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakılırken, 1 şahıs sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Konya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı
Zonguldak’ta maden ocağında göçük 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor
Ünlü oyuncu bir telefonla kan davasını bitirdi Ünlü oyuncu bir telefonla kan davasını bitirdi
Fener taraftarının sevgilisi Asensio’ya sürpriz teklif Fener taraftarının sevgilisi Asensio'ya sürpriz teklif
16 yaşındaki kıza tacizle suçlanıyordu CHP’den kesin ihraç kararı 16 yaşındaki kıza tacizle suçlanıyordu! CHP'den kesin ihraç kararı
Adalet Bakanı Gürlek, TBMM Başkanı Kurtulmuş’u ziyaret etti Adalet Bakanı Gürlek, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret etti

12:22
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı Trump sürprizi
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı! Trump sürprizi
12:20
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
11:44
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar! Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında
11:42
Beştepe’den çarpıcı “Umut Hakkı“ çıkışı Öcalan için tek yol var
Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
11:33
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
11:21
Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen’in acı sonu
Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen'in acı sonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 12:55:30. #7.11#
SON DAKİKA: Konya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.