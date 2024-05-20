Konya'nın Kulu ilçesinde karpuz yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kamyonetteki karpuzların etrafa saçıldığı kazada yol kırmızıya boyandı.
Kaza, saat 14.45 sıralarında Konya- Ankara Karayolu Kulu ilçesi ile Ömeranlı Mahallesi arasındaki Zincirlikuyu Kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Kulu istikametine seyir halinde olan S.D. (46) idaresindeki 40 KB 569 plakalı Ford marka kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüj bariyerine çarparak yola devrildi. Kazada araç sürücüsü ve yanında bulunan C.D. (23) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, devrilen kamyonetteki karpuzlar yol saçıldı. Kırmızıya boyanan yol, yapılan temizlik çalışmaları sonrası tekrar trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Konya'da karpuz yüklü kamyonet devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?