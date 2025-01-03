Konya'da Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Konya'da Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Konya\'da Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kulu'da ters yöne giren otomobilin tırla çarpışmasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı.

03.01.2025 11:59
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Konya'nın Kulu ilçesinde ters yöne giren otomobilin tır ile çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Kulu Makas Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale istikametinden Kulu'ya doğru seyir halinde olan Adem M. (48) idaresindeki 55 H 7172 plakalı otomobil, sisin de etkili olduğu yolda Maka Kavşağında ters istikamete girdi. Otomobil karşı yönden gelen Ö.T. yönetimindeki 42 GD 730 plakalı Man marka tır ile çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde yolcu olarak bulunan Uğur Akça (45) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Adem M. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Adem M. ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü burada yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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