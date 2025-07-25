Konya\'da Lokantada Yangın

Konya'da bir lokantanın klima motorunun patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Kaletaş Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada çıktı. Edinilen bilgiye göre, lokantada müşterilerinin olduğu sırada klimanın motorunun patlaması sonucu yangın başladı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, apartman tedbir amaçlı boşaltıldı. Lokantada maddi hasar meydana geldi. - KONYA