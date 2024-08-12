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Konya'da ormanlık alanda yangın

KONYA - Konya'nın Ilgın ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için ekipler seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ilgın ilçesi Gökçeyurt Mahallesinde ormanlık alandan dumanların yükseldiğinin bildirilmesi üzerine yangın mahalline Ilgın ve çevre itfaiye ve yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler, henüz çıkış nedeni belli olmayan ve rüzgardan dolayı büyüme ihtimali olan yangına çok yönlü olarak müdahale ediyor.

Yangınla ilgili bilgi veren Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil de Gökçeyurt Mahallesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangına Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve belediye ekiplerinin müdahale ettiğini söyledi.