Konya'da Otomobil Yakıldı

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Konya'da otomobil alev alev yandı

KONYA - Konya'nın Karapınar ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yanarak adeta demir yığını haline geldi.

Olay, akşam saatlerinde Konya - Adana Kara yolu Karapınar ilçesi Acıgöl yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücü M.Ö., içinde eşi ve kızının da bulunduğu 70 FT 337 plakalı LPG'li otomobil ile seyir halindeyken araç bir anda alev aldı. Durumu fark eden sürücü hemen otomobili durdurup eşi ve kızını dışarı çıkardı. Bu sırada büyüyen yangın aracı tamamen sardı. İtfaiyeden yardım isteyen M.Ö., bu sırada yol kenarından topladığı kar birikintileriyle alevleri söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Otomobil tamamen yanarak adeta demir yığını haline döndü.