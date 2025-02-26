Konya'da otomobil yangını: 1 ölü, 2 yaralı

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Otomobilde yangın çıktı: 1 ölü, 2 yaralı

KONYA - Konya'nın Bozkır ilçesinde bir otomobilde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Bozkır Demirasaf Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 BZ 301 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Yangında otomobilde bulunan Mustafa Talip Can kaybederken, M.Ü. ve K.Ü. yaralandı. İhbar üzerine olay mahalline itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bozkır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.