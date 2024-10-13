Konya'da Polis Memuru Saldırıya Uğradı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'nın Selçuklu ilçesinde sinir krizi geçiren bir hastanın polis ekibine saldırması sonucunda bir polis memurunun ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşanan olaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yerlikaya, "Bu sabah saat 10.30 sıralarında Konya Selçuklu ilçemizde sinir krizi geçiren bir hasta ile ilgili olarak 112 Sağlık ekiplerinin yardım talebi üzerine olay yerine ivedilikle polis ekiplerimiz sevk edilmiştir. 29 yaşındaki E. K. adlı şahıs kontrol altına alınmaya çalışılırken çıkan arbedede görevli Kahraman Polisimiz Mustafa Topuz aldığı 7 bıçak darbesiyle ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Söz konusu şahıs yaralı olarak suç aletiyle birlikte yakalanmış ve hastanede gözaltında tutulmaktadır. Yaşanan olaydan büyük bir üzüntü duydum. Emniyet güçlerimiz gece gündüz demeden alınan her ihbara canları pahasına koşmaktadır. Kahraman güvenlik güçlerimizin her birine Aziz Milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Polis kardeşime acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA