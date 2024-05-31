Konya'da seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika
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Konya'da seyir halindeki otomobil yandı

Konya\'da seyir halindeki otomobil yandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Sürücü olaydan yara almadan kurtulurken, yangın ile ilgili tahkikat başlatıldı.

31.05.2024 18:11
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Konya'nın Karapınar ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olay, Karapınar Yeni Sanayi Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.V.T. idaresindeki 01 V 2582 plakalı Tofaş marka otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten seyir halindeyken yanmaya başladı. Yükselen duman ve alevi fark eden sürücü aracı durdurup kendini dışarı attı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Sürücü olaydan yara almadan kurtulurken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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