Konya\'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonları

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şubat ayı boyunca gerçekleştirilen çalışmalarda uyuşturucu, silah ve aranan şahıslara yönelik birçok operasyon düzenledi. Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında, ruhsatsız silah bulundurdukları tespit edilen iki şüphelin ikametine operasyon yapıldı. Aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet yivsiz av tüfeği ve 22 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda ise, ilçe merkezinde durdurulan bir araç içerisinde ve iki şüphelinin üzerinde toplam 143 adet sentetik ecza ile 103 gram tütüne emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Toplam 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 1 şüpheli tutuklandı.

Aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda ise çeşitli suçlardan aranması bulunan 19 şüpheli yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi. - KONYA