Konya'da Silahlı Kavga: Bir Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Konya'da Silahlı Kavga: Bir Ölü

Konya\'da Silahlı Kavga: Bir Ölü

Seydişehir'de tartıştığı Cenap Arslan'ı silahla vurarak öldüren Serdar G. adliyeye sevk edildi.

11.03.2025 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde cadde üzerinde tartıştığı şahsı silahla vurarak öldüren şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Ulukapı Mahallesi Necati Kalaycıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir gün önce akaryakıt istasyonunda çalışan Serdar G. ile Cenap Aslan arasında tartışma çıktı. İşten çıkan Serdar G., aracıyla caddede gittiği sırada iddiaya göre Cenap Arslan otomobiliyle önünü kesti. Elinde beyzbol sopası ile araçtan inen Arslan ile aracından inen Serdar G. arasında kavga çıktı. Arslan, sopa ile Serdar G.'ye vururken, aracına yönelen Serdar G. eline tabanca aldı. Tabancayı gören Cenap Arslan ise geri otomobiline binerek uzaklaşmak istedi. Serdar G. araca ateş ederken, kurşun isabet eden Cenap Arslan aracında hayatını kaybetti. Katil zanlısı Serdar G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Katil zanlısı Serdar G.'nin emniyetteki ifadesinde, pazar günü Cenap Arslan'ın çamurlu ayakkabılarla petrolün tuvaletine girmek istediğini, kendisinin ise "ayakkabılarının altını sil de gir" demesi üzerine tartışma yaşadıklarını anlattı. Zanlı Serdar G.'nin pazartesi gün ise Cenap Arslan'ın babası ile gelerek olayın tatlıya bağlandığını ancak dün iş çıkışı Cenap Arslan'ın kendisini takip ederek önünü kestiğini, elinde beyzbol sopası ile kendisine vurduğunu, kendisini korumak ve korkutma amacıyla silahını çıkartarak ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Serdar G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Seydişehir, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Kavga, konya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Silahlı Kavga: Bir Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ece Gürel’in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu Ece Gürel'in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu
Dehşete düşüren görüntü Polisin kafasını ezmeye çalıştı Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
Ankara, SDG ile Suriye’nin anlaşmasına nasıl bakıyor Ankara, SDG ile Suriye'nin anlaşmasına nasıl bakıyor?
SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı
Cenk Tosun’un Fenerbahçe’den ayrılmak için tek şartı var Cenk Tosun'un Fenerbahçe'den ayrılmak için tek şartı var
Filipinler, eski Devlet Başkanı Duterte’yi yakalamak için 7 bin polis görevlendirecek Filipinler, eski Devlet Başkanı Duterte'yi yakalamak için 7 bin polis görevlendirecek
Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabet forma satışına da sıçradı Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabet forma satışına da sıçradı
Okul zilinden rahatsız olan şahıs müdürü boğazından bıçakladı Okul zilinden rahatsız olan şahıs müdürü boğazından bıçakladı
Acun Ilıcalı hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi Acun Ilıcalı hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi
Suriye’deki askeri operasyon sona erdi Ölü sayısı 1500’ü buldu Suriye'deki askeri operasyon sona erdi! Ölü sayısı 1500'ü buldu
Hızlı tren şantiyesinde kaya düştü: Ölü ve yaralılar var Hızlı tren şantiyesinde kaya düştü: Ölü ve yaralılar var
Petrol tankeri, yük gemisi ile çarpıştıktan sonra infilak etti Petrol tankeri, yük gemisi ile çarpıştıktan sonra infilak etti

11:37 Ece Gürel’in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu Ece Gürel'in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu
11:00 Dehşete düşüren görüntü Polisin kafasını ezmeye çalıştı Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
09:17 Ankara, SDG ile Suriye’nin anlaşmasına nasıl bakıyor Ankara, SDG ile Suriye'nin anlaşmasına nasıl bakıyor?
08:38 SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
08:25 Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı
17:26 Cenk Tosun’un Fenerbahçe’den ayrılmak için tek şartı var Cenk Tosun'un Fenerbahçe'den ayrılmak için tek şartı var
17:03 Filipinler, eski Devlet Başkanı Duterte’yi yakalamak için 7 bin polis görevlendirecek Filipinler, eski Devlet Başkanı Duterte'yi yakalamak için 7 bin polis görevlendirecek
16:54 Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabet forma satışına da sıçradı Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabet forma satışına da sıçradı
16:47 Okul zilinden rahatsız olan şahıs müdürü boğazından bıçakladı Okul zilinden rahatsız olan şahıs müdürü boğazından bıçakladı
16:14 Acun Ilıcalı hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi Acun Ilıcalı hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi
16:08 Suriye’deki askeri operasyon sona erdi Ölü sayısı 1500’ü buldu Suriye'deki askeri operasyon sona erdi! Ölü sayısı 1500'ü buldu
16:02 Hızlı tren şantiyesinde kaya düştü: Ölü ve yaralılar var Hızlı tren şantiyesinde kaya düştü: Ölü ve yaralılar var
16:01 Petrol tankeri, yük gemisi ile çarpıştıktan sonra infilak etti Petrol tankeri, yük gemisi ile çarpıştıktan sonra infilak etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 12:22:35. #7.12#
SON DAKİKA: Konya'da Silahlı Kavga: Bir Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.