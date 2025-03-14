Konya'da Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Konya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

KONYA - Konya'nın Karapınar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, saat 15.45 sıralarında Karapınar ilçesi Kesmez Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ç. idaresindeki 80 AT 442 plakalı tır kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazada yaralanan tır sürücüsü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor.