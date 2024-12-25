Konya\'da Tır Kazası: 1 Yaralı

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Konya'nın Kulu ilçesinde 2 tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Ankara- Aksaray kara yolu üzerinde Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Kulu Tesisi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Aksaray yönüne seyreden M.K. idaresindeki 27 ANT 868 plakalı tır, lastiği patladığı için yol kenarında duran G.N. idaresindeki 16 TP 112 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada tır sürücüsü M.K. kabine sıkıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı tır sürücüsü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak ilk müdahalesinin ardından Kulu Bölge Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA