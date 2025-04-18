Konya\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Hacıseyitali Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. idaresindeki 42 AGY 971 plakalı otomobil ile E.B. idaresindeki 42 AZY 367 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA