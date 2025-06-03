Konya\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Konya'nın Hüyük ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Göçeri Mahallesi Göçeri Pınarı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta yönünden gelen 48 AJT 398 plakalı hafif ticari araç ile Göçeri Mahallesinden ana yola çıkan 42 AIP 736 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA