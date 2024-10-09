Konya'da otomobilin devrilmesi sonucu yaşanan trafik kazasında sürücü yaralandı.
Kaza, Konya Beyşehir Kara yolunda meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ç. (59) yönetimindeki plakası alınamayan otomobil seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Taklalar atarak araziye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Konya'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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