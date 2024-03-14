Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait NF-5 eğitim uçağının düşmesi sonucu yaşanan kazada Aydınlı iş makinesi operatörü Uzman Çavuş Ercan Güven şehit oldu.
Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait NF-5 eğitim uçağı (Türk Yıldızları Uçağı), üs içerisindeki şantiye alanına düşmüştü. Uçağın düştüğü şantiye alanındaki iş makinesini kullanan askeri personel şehit olmuştu. Şehidin Aydın'ın Efeler ilçesinden Uzman Çavuş Ercan Güven olduğu öğrenildi. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Konya'da düşen NF-5 uçağı kazasında bir asker şehit oldu - Son Dakika
İzmir'de Şila adlı Pitbull cinsi köpeğin kulübesini ateşe vererek öldüren sanığın cezası artırıldı. 'İyi hal' indirimi ile 1 yıl 8 ay hapis cezası alıp tutuklu kaldığı 72 günün ardından tahliye edilen Ömer Faruk Baki'nin cezası, istinaf mahkemesinde 4 yıla çıkarıldı, sanığın tutuklanmasına karar verildi.
Burdur'un Bucak ilçesinde evinin önünde öldürülen Gökhan Tombak cinayeti davasının dördüncü duruşmasında, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, davayı erteledi. Tombak'ın yakınları ve avukatları, eksikliklerin tamamlanmasını ve tanıkların dinlenmesini talep etti. Tombak'ın eşi ve ailesi adaletin yerini bulmasını istedi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 6 Mart'ta kaybolan Mehmet Çakır'ın cansız bedeni, Yeniceköy Mahallesi'nde bulundu. Arama çalışmalarına İHH Arama Kurtarma ekipleri, İnegöl Jandarma, Afad, JAK ve İNDAK ekipleri katıldı. Çakır'ın bedeni, Yeniceköy Göleti mevkiinde ormanlık alanda bir ağaca asılı vaziyette bulundu. Kesin ölüm sebebi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi ve soruşturma başlatıldı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde karısını bıçakla öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanığa, Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanık, duruşmada üzgün ve pişman olduğunu ifade etti. Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde gerçekleşmişti.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hırsızlık ihbarı üzerine yapılan operasyonda, 43 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlünün üst aramasında ise çeşitli değerli eşyalar ele geçirildi. Şüphelinin aynı suçtan 15 farklı dosyadan arandığı belirlendi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarmanın düzenlediği terör operasyonunda 11 adet sığınak içindeki yaşam malzemeleriyle imha edildi. Operasyonda çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
İzmir'in Buca ilçesinde Yusuf Demir'in ölümüne neden olan olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. H.T. ve H.B.T. adlı şüpheliler adliyeye sevk edilirken, Ö.T. serbest bırakıldı. H.T., olay yerinde bir grupla tartıştıklarını ve yanlışlıkla Demir'i vurduğunu iddia etmişti.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yapılan operasyonda, bir şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve satışı yaptığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada 104 gram skunk, 34 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu kullanma aparatları ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir toplu taşıma aracının sürücüsüne saldıran 3 kişi tutuklandı. Trafikte çıkan tartışmanın büyümesi üzerine saldırganlar, sürücüyü darbetti ve aracına ateş etti. Olayın ardından kaçan şüpheliler, jandarma tarafından yakalandı. Saldırı, aracın ön tarafındaki kameraya kaydedildi.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine başlatılan çalışmada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir adrese baskın düzenledi. Baskında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, B.Ö. adlı şüpheliye adli işlem uygulandı. Ayrıca, Sadıkbey Mahallesi'nde durdurulan bir araçta tabanca ve 4 mermi bulundu. Sürücü A.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve talimatlarıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şüpheli M.Z.'nin aracında yapılan aramada poşet içerisinde 55 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. M.Z. isimli şahıs tutuklandı.