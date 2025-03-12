Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Konya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Konya'da uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli gözaltına alındı, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

12.03.2025 14:01
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Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında uyuşturucu ticareti ve sevkiyatı yaptığı belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapabileceğinden şüphelenilen bir kişinin tespit edilmesi üzerine Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli bir operasyon düzenledi. Ekipler, şüphelinin yolcu olarak bulunduğu şehirlerarası otobüsü durdurarak arama yaptı. Yapılan üst ve eşya aramasında, şüpheli İ.Ş.'ye ait valizde 5 bin 300 adet uyuşturucu hap, 28,92 gram esrar ve 2,16 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheli gözaltına alındı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında da durumundan şüphelenilen bir araç durdurularak araçta ve şüpheli M.Ş. ve A.M.B.'nin üzerinde arama yapıldı. Şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramalarda 17 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.Ş. ve A.M.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika

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